Рубль пытается укрепиться

Мировые цены на нефть сегодня утром незначительно изменяются на фоне сообщений об обсуждении ОПЕК+ возможности сокращения добычи нефти в 2019 году, при этом рост сдерживают еженедельные данные Минэнерго США о росте запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов продолжают отыгрывать сообщения в СМИ о перспективах добычи нефти на 2019 год, появившиеся днём ранее. Так, агентство «Блумберг» со ссылкой на делегатов ОПЕК сообщило, что ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета 11 ноября в Абу-Даби обсудит варианты действий стран альянса на 2019 год, одним из которых является возможность сокращения добычи.

«ОПЕК и Россия могут использовать сокращение добычи нефти для поддержки цен на нефть на уровне 70 долларов за баррель», — сказал агентству «Рейтер» глава отдела стратегий «Saxo Bank» на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

В то же время рост цен на нефть ограничивают данные Минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти в стране за предыдущую неделю на 5,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 2,43 миллиона баррелей.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,1932рубля. По отношению к последней сделке 7 ноября доллар снизился на 12,68 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 10,14 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 21,13 копейки и составил 75,6637 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 1,85 копейки.