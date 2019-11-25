Рубль пытается укрепиться на фоне роста цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, поскольку к инвесторам вернулась надежда на скорое подписание первой части торговой сделки между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Торговые отношения между США и Китаем остаются в центре внимания рынков. Согласно сделанным 22 ноября заявлениям президента США Дональда Трампа, переговоры по торговой сделке с Китаем продвигаются хорошо, и он стремится к заключению этой сделки.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал 23 ноября, что заключение первой части торгового соглашения с Китаем всё ещё возможно к концу года.

«По-прежнему все сводится к торговым переговорам. Похоже, на данный момент это доминирующая тема на рынке», - цитирует агентство «Рейтер» старшего рыночного стратега «CMC Markets» в Сиднее Майкла Маккарти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,8063 рубля. По отношению к последней сделке 22 ноября доллар снизился на 6,37 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 9,62 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 6,55 копейки и составил 70,3495 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 17,12 копейки.