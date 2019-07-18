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Мурманская область. Арктика18.07.19 10:30

Рубль пытается укрепиться на фоне роста цен на нефть

Мировые цены на нефть незначительно растут сегодня  утром, пытаясь отыграть снижение среды на фоне статистики по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

17 июля на рынке нефти отмечается коррекция после снижения днём ранее, превышавшего 1%. Такая динамика была обусловлена неоднозначными данными Минэнерго США, согласно которым запасы бензина в стране за минувшую неделю выросли на 3,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения показателя на 900 тысяч баррелей. При этом коммерческие запасы нефти в США за неделю уменьшились на 3,1 миллиона баррелей, что превысило прогнозы аналитиков.

Управляющий партнер «Vanguard Markets Pte» Стивен Иннес сказал агентству «Рейтер», что рынок нефти оказался под давлением из-за роста запасов бензина, «который, как правило, является предвестником того, что худшее впереди».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,8429 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар снизился на 9,21 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 10,22 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 3,70 копейки и составил 70,6105 рубля. Однако к официальному курсу евро подорожал на 5,53 копейки.

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