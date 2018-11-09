Рубль пытается укрепиться на фоне роста нефтяных цен

Мировые цены на нефть сегодня утром изменяются разнонаправленно, демонстрируя слабые попытки отыграть снижение, эти попытки ограничены опасениями вокруг переизбытка предложения сырья, свидетельствуют данные торгов.

Опасения, связанные с риском переизбытка предложения сырья на мировом рынке, привели к снижению цен на «чёрное золото» примерно на 20% с достигнутых в начале октября максимумов за четыре года. Тогда стоимость нефти активно росла в ожидании вступления в силу американских санкций в отношении Ирана 5 ноября. Однако после того, как стало известно о послаблениях в санкциях, цены на нефть стали снижаться.

«Цены на нефть продолжают снижаться и в настоящее время официально вступили в «медвежью» фазу, снизившись на 20% по сравнению с пиковыми октябрьскими значениями», — приводит агентство «Рейтер» слова инвестиционного аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Локлина. При этом эксперты не исключают, что цена нефти марки Brent может снизиться до уровня 68,59-69,69 доллара за баррель. Таким образом, стоимость нефтяной смеси может опуститься ниже отметки в 70 долларов за баррель впервые с апреля текущего года.

«Экспорт стран ОПЕК продолжает расти, запасы продолжают увеличиваться, и это оказывает давление на цены на нефть. При этом замедление роста мировой экономики остаётся ключевым фактором риска для нефти», — считают эксперты компании «Bernstein Energy», мнение которых приводит агентство.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,8445 рубля. По отношению к последней сделке 8 ноября доллар снизился на 5,80 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 62,90 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 17,50 копейки и составил 75,80 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 12,89 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в четверг вечером резко подешевел на ожиданиях объявления новых антироссийских санкций со стороны США и дешевеющей нефти. Сегодня рубль повышается к уровням вчерашнего закрытия, реагируя на рост нефтяных цен.