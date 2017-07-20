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Мурманская область. Арктика20.07.17 10:33

Рубль пытается укрепиться на фоне стабильной нефти

Сегодня цены на нефть слабо меняются и находятся на максимальных отметках за полтора месяца благодаря позитивным данным о запасах топлива в США.

Как сообщило накануне Министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,73 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «S&P Global Platts», предполагал сокращение резервов нефти на 3 млн баррелей.

Запасы дистиллятов упали на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей, бензина - на 4,44 млн баррелей.

Эксперты подчеркивают тот факт, что импорт нефти из Саудовской Аравии на минувшей неделе рухнул до 524 тысячи б/с с 851 тысячи б/с на предыдущей неделе, обновив минимум с июня 2010 года.

Доллар и евро снижаются на торгах Московской биржи. Рубль незначительно повышается к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,9675 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 27,43 копейки. К последней сделке 19 июля доллар подешевел на 3,25 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 33,28 копейки и составил 67,9384 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 1,84 копейки.

 

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