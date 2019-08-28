Рубль пытается укрепиться на росте цен на «чёрное золото»

Цены на нефть растут сегодня утром на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов. Поддержку рынку оказали данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю упали сразу на 11 миллионов баррелей после сокращения на 3,5 миллиона баррелей неделей ранее. Аналитики ждали гораздо менее значительного сокращения запасов.

Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,1 миллиона баррелей.

«Значительное снижение запасов нефти, по крайней мере, на некоторое время положило конец тем опасениям, которые нависают над рынком нефти как тёмное облако», - считает управляющий партнер «VM Markets» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,3891 рубля. По отношению к последней сделке 27 августа доллар снизился на 5,34 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 12,83 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 7,83 копейки и составил 73,6092 рубля. К официальному курсу евро не изменился.