Рубль растёт благодаря дорожающему «чёрному золоту»

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов «чёрного золота» в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,96 миллиона баррелей после снижения на 1,4 миллиона баррелей неделей ранее. Это уже шестая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются по данным API. Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 4,01 миллиона баррелей.

Кроме того, как отмечают эксперты, дополнительным положительным фактором для нефтяного рынка являются надежды на возобновление торговых переговоров США и Китая. «Возможное приближение торговой договоренности (между США и КНР. – Ред.) обеспечило сильную поддержку рисковым активам и рост стоимости нефти во вторник третий день подряд», — сказал агентству «Рейтер» аналитик «Oanda» Эдвард Мойа.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,0981 рубля. По отношению к последней сделке 23 июля доллар снизился на 6,19 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 3 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 8,85 копейки и составил 70,3665 рубля. К официальному курсу евро упал на 26,65 копейки.