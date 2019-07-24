Намордник для @, или Пользоваться электронной почтой в России хотят разрешить только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователямКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему мигранты капитально ремонтируют Мурманск?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.07.19 10:26

Рубль растёт благодаря дорожающему «чёрному золоту»

Мировые цены на нефть растут сегодня утром  на фоне данных Американского института нефти (API) о снижении запасов «чёрного золота» в США на минувшей неделе, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,96 миллиона баррелей после снижения на 1,4 миллиона баррелей неделей ранее. Это уже шестая неделя подряд, когда запасы нефти в стране снижаются по данным API. Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 4,01 миллиона баррелей.

Кроме того, как отмечают эксперты, дополнительным положительным фактором для нефтяного рынка являются надежды на возобновление торговых переговоров США и Китая. «Возможное приближение торговой договоренности (между США и КНР. – Ред.) обеспечило сильную поддержку рисковым активам и рост стоимости нефти во вторник третий день подряд», — сказал агентству «Рейтер» аналитик «Oanda» Эдвард Мойа.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,0981 рубля. По отношению к последней сделке 23 июля  доллар снизился на 6,19 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 3 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 8,85 копейки и составил 70,3665 рубля. К официальному курсу евро упал на 26,65 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
Оксана
21.07.19 00:21
19.07.2019 в районе дома 20 по ул. Достоевского были проведены работы по установке детской площадки. Внешний вид сложно назвать современными (напоминают сооружения 70-х годов прошлого века) и конструк
Комментарий к новости:Детские площадки в Мурманске растут, как грибы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«ОСА». Художественный сериал, 11 серия (16+)
-PRO ДеньгиНК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» поднимает цены на бензин, а на АЗС региона держат их на прежнем уровне-PRO ВалютуРубль растёт благодаря дорожающему «чёрному золоту»-PRO ЭнергетикуБолее 5,58 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго за первое полугодие 2019 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыНамордник для @, или Пользоваться электронной почтой в России хотят разрешить только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 276 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика