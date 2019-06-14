Рубль растёт благодаря дорожающей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром растут второй день подряд после того, как новости об инциденте с танкерами в Оманском заливе вызывали опасения относительно поставок сырья с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость «чёрного золота» растёт второй день подряд, при этом в четверг рост достигал 4,5% на фоне опасений за поставки нефти с Ближнего Востока. Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — «Front Altair» и «Kokuka Courageous». По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты считают Иран ответственным за атаку на танкеры. Иран, в свою очередь, категорически отвергает и осуждает необоснованные обвинения США по инциденту с танкерами в Оманском заливе.

Основатель консалтинговой компании «Mathyos Advisory» Том О'Салливан сказал агентству «Рейтер», что после инцидентов все ждут, какие действия предпримут США и другие военные силы в регионе.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 64,4868 рубля. По отношению к последней сделке 13 июня доллар снизился на 9,32 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 14,46 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 5,23 копейки и составил 72,7627 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 25,14 копейки.