Рубль растёт благодаря дорожающей нефти

Мировые цены на нефть растут сегодня в рамках коррекции после падения на протяжении трех дней подряд, произошедшего из-за опасений относительно распространения коронавируса за пределами Китая, свидетельствую данные торгов.

В пятницу на рынке нефти отмечаются коррекционные настроения после сильного спада в течение предыдущих трех дней, в совокупности достигавшего почти 5%. Такая динамика была обусловлена ситуацией вокруг нового типа коронавируса, обнаруженного в Китае. Трейдеры опасаются, что его быстрое распространение приведёт к эпидемии и негативно отразится на всей мировой экономике и спросе на сырье в том числе.

Аналитики «ANZ Bank», мнение которых приводит агентство «Рейтер», предупреждают, что дальнейшее распространение вируса может «оказать давление на спрос на энергоресурсы со стороны транспортного сектора».

Трейдеры также обратили внимание на статистику по запасам сырья в США. По данным минэнерго страны, запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 405 тысяч баррелей. Аналитики ожидали снижения этих запасов на 1 миллион баррелей.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 61,8626 рубля. По отношению к последней сделке 23 янврая доллар снизился на 4,24 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 8,89 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 7,33 копейки и составил 68,3492 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 33,64 копейки.