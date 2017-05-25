Рубль растёт благодаря возобновлению роста цен на нефть

Цены на нефть сегодня утром перешли к росту после снижения днём ранее, поскольку трейдеры отыгрывают возможные результаты встречи ОПЕК и стран, не входящих в картель, где будет принято окончательное решение по поводу продления венского соглашения о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры реагируют на новости из Вены, где мониторинговый комитет по итогам министерской встречи, прошедшей 24 мая, рекомендовал продлить соглашение о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев, оставив без изменения предельный объем добычи. Окончательное решение по этому поводу планируется принять на встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, 25 мая.

«Это продление оказало сильное влияние на нефтяные цены, и на данном этапе маловероятно, что мы увидим увеличение объёма сокращения добычи», - передает агентство «Рейтер» слова инвестиционного аналитика «Rivkin Securities» Джеймса Вудса. Эксперт считает, что представители ОПЕК, прежде чем принимать решительные меры, ожидают результатов от сокращения добычи, которое поможет ребалансировать нефтяной рынок.

Сегодня рубль растёт к бивалютной корзине на торгах Московской биржи благодаря возобновлению роста цен на нефть.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 56,1265 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 14,78 копейки. К последней сделке 24 мая доллар подешевел на 27,85 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, подрос на 8,59 копейки и составил 63,0162 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро упал на 30,88 копейки.