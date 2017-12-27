Рубль растёт благодаря высоким ценам на нефть

Цены на нефть снижаются сегодня утром в рамках коррекции после роста во вторник на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник днём произошёл взрыв на нефтепроводе в Ливии, расположенном между портом Эс-Сидр и месторождением «Мардаа». По данным источника РИА «Новости», нефтепровод был взорван с помощью самодельного взрывного устройства боевиками.

На новостях о взрыве цены на обе нефтяные марки вчера вечером обновили исторические рекорды. Впервые с 2015 года Brent превысил отметку в 66 долларов, а WTI - 60. Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 декабря.

«Запасы нефти снизились за пять недель на 22,5 миллиона баррелей, до 436,5 миллиона, - самое незначительное снижение с октября 2015 года... При этом это «сжимание» рынка дает повод говорить о возможных сбоях в поставках, что теперь, безусловно, становится рыночным событием», - говорится в обзоре «S&P».

По прогнозу «S&P Global Platts», который оказался в распоряжении РИА «Новости», аналитики агентства ожидают снижения запасов на 3,5 миллиона баррелей, запасов дистиллятов - на 780 тысяч баррелей, а также роста запасов бензина на 1,3 миллиона баррелей. По прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, запасы нефти в стране сократятся на 3,9 миллиона, дистиллятов - на 975 тысяч, запасы бензина, по их мнению, вырастут на 991 тысячу баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине благодаря высоким ценам на нефть, которые вчера достигли максимума за 2,5 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,4397 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 29,46 копейки. К последней сделке 26 декабря доллар подешевел на 18 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 32,25 копейки и составил 68,2197 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 15 копеек.