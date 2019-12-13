Рубль растёт и к доллару, и к евро

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в свете торговых новостей, которые рынки расценили как признаки скорого заключения соглашения между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания инвесторов находятся новости вокруг продолжительного торгового конфликта между США и Китаем, который оказывает давление на мировую экономику и спрос на нефть. СМИ сообщили в ночь на пятницу о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут уже сегодня подписать проект торгового соглашения между двумя странами. До этого появились сообщения о том, что президент США Дональд Трамп уже утвердил первый этап торговой сделки с Китаем.

В то же время агентство «Рейтер» отмечает, что несмотря на то что торговая сделка в краткосрочной перспективе может оказать положительное влияние на спрос на нефть, по-прежнему сохраняются опасения относительно спроса из-за переизбытка предложения. «Сохраняющиеся сомнения по поводу спроса ограничат рост цен на нефть», — сказали агентству аналитики банка «ANZ».

Что касается баланса спроса и предложения: тут участники торгов продолжают отыгрывать данные декабрьского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), которое, в частности, ожидает переизбытка предложения нефти на рынке в первом квартале 2020 года, несмотря на решение ОПЕК+ увеличить сокращение добычи в этот период.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,6574 рубля. По отношению к последней сделке 12 декабря доллар снизился на 18,51 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 56,83 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» подрос к последней сделке на 1,43 копейки. и составил 69,9643 рубля. К официальному курсу евро снизился на 46,28 копейки.