Рубль растёт к доллару и евро

Нефть дорожает сегодня утром более чем на 2% на новостях об убийстве иранского генерала Касима Сулеймани в результате американского удара, свидетельствуют данные торгов.

При этом ранее цены на нефть росли более чем на 4%.

Ранее шиитское ополчение Ирака объявило о гибели пяти своих членов и «двух гостей» при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Среди погибших был Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря, и глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касим Сулеймани. Ответственность за удар взяли США, Тегеран подтвердил гибель высокопоставленного военного.

Курс рубля уверенно растёт к доллару и евро в первый день торгов 2020 года на фоне скачка стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.06 мск пятницы снижался на 13 копеек, до 61,85 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 69,1 рубля.