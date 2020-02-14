Рубль растёт на фоне дорожающей четвертые торги подряд нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром показывают слабую динамику, — трейдеры продолжают оценивать информацию о распространении коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Ситуация вокруг коронавируса COVID-2019, скорости его распространения и его влияния на темпы экономического роста в Китае и в мире остается в центре внимания мировых рынков. Ранее на этой неделе появились данные о снижении числа новых случаев заболевания, но в четверг скорость распространения резко выросла после введения новой методики диагностирования. На этом фоне на рынках сохраняется повышенная волатильность.

«Распространение коронавируса остаётся крайне изменчивым фактором. И хотя рыночные настроения остаются под влиянием каждого заголовка по коронавирусу, наш базовый тезис остаётся в том, что проблемы нефтяного спроса главным образом касаются Китая, а для влияния на мировой спрос ему нужно распространиться дальше», - сказала агентству «Рейтер» глава отдела сырьевой стратеги «Citadel Magnus» Хелима Крофт.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей четвертые торги подряд нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,57 рубля. По отношению к последней сделке 13 февраля доллар снизился на 6,25 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 3,16 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 12,43 копейкии составил 68,8657 рубля. К официальному курсу евро понизился на 31,38 копейки.