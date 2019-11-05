Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют слабую разнонаправленную динамику по ключевым маркам, в то время как инвесторы ожидают очередного доклада о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы ждут еженедельных данных о запасах нефти в США. В ночь на среду будет опубликована статистика Американского института нефти (API), а в среду вечером - официальные данные Минэнерго США. Аналитики ожидают увеличения запасов на 2,7 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 ноября.

Эксперты также отмечают наличие коррекционных настроений на рынке после ощутимого роста цен 4 ноября на ожиданиях скорого разрешения «торговой войны» США и Китая, длящейся уже более 16 месяцев и оказывающей сильное влияние на мировую экономику, а также на спрос на нефть, поскольку Китай - один из крупнейших потребителей нефти в мире. В понедельник СМИ сообщили, что сторонам удалось достичь некоторых договорённостей относительно взаимной торговли.

«Это, скорее, говорит об улучшении ситуации после существенного роста», - приводит агентство мнение старшего рыночного аналитика «OANDA» Джеффри Холли.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,3237 рубля. По отношению к последней сделке 1 ноября доллар снизился на 21,63 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 70,79 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 47,32 копейки и составил 70,4793 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 99,92 копейки.