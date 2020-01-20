Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть уверенно растут сегодня утром на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии, свидетельствуют данные бирж.

В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведёт к сокращению её добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.

Глава отдела исследований в сырьевом секторе «National Australia Bank» Лаклан Шо, слова которого приводить агентство «Рейтер», считает, что если ситуация в Ливии не изменится, то это существенно для рынка, и он «прав в своей реакции в виде повышения цен».

Сегодня доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 61,4806 рубля. По отношению к последней сделке 17 января доллар снизился на 7,44 копейкм. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 5,27 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 1,72 копейки и составил 68,2453 рубля. К официальному курсу евро упал на 29 копеек.