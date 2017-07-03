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Мурманская область. Арктика03.07.17 10:27

Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть растут сегодня  утром на фоне оптимизма инвесторов, вызванного данными из США о первом снижении числа буровых установок с начала года, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным «Baker Hughes», по итогам завершившейся 30 июня рабочей недели число буровых установок в США снизилось на 1 штуку, или на 0,1%, до 940 единиц. В годовом выражении число буровых выросло на 509 штук, или в 2,18 раза. Число нефтяных буровых установок уменьшилось на 2 штуки, или на 0,26% - до 756 единиц, газодобывающих - выросло на одну, или на 0,55%, до 184 штук. Снижение числа буровых установок стало первым с января.

Сдерживают рост нефтяных цен опасения относительно роста добычи нефти в Ливии. Ранее сообщалось, что добыча в стране выросла до 1,005 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель является самым высоким с июня 2013 года. По данным июньского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в Ливии в мае достигла максимума с 2014 года, увеличившись с апреля на 190 тысяч баррелей в день, до 740 тысяч баррелей в сутки.

Доллар и евро сегодня начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. Цены на нефть повышаются восьмую сессию подряд.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,9057 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 48 копеек. К последней сделке 30 июня доллар подешевел на 2,43 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 63,66 копейки и составил 67,1706 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился почти на 15 копеек.

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