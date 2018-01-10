Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. Цены на нефть находятся на максимальном уровне за три года на сигналах сокращения запасов топлива в США.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 56,8354 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 21 копейку. К последней сделке 9 января доллар подешевел на 16 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 40,68 копейки и составил 67,8035 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро уменьшился почти на 18 копеек.