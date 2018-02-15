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Мурманская область. Арктика15.02.18 10:26

Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Стоимость нефти сегодня утром сохраняет рост, начатый вчера, на фоне недельных данных о запасах «чёрного золота» в США и при поддержке со стороны снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

14 февраля вечером цены на нефть перешли к росту на фоне данных о том, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю увеличились на 1,8 миллиона баррелей, до 422,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали большего роста запасов - на 2,6 миллиона баррелей. Дополнительным фактором поддержки стоимости нефти является снижающийся по отношению к мировым валютам курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) в четверг снижается на 0,24% - до 88,91 пункта.

«На сырьевом рынке всем нравится более низкий курс доллара», - полагает главный рыночный стратег «AxiTrader» Грег Маккенна, слова которого приводит агентство «Рейтер».

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать комментарии министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который заявил, что ОПЕК+ лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки по сокращению добычи.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти. «Чёрное золото» продолжает расти в цене, поскольку товарные запасы нефти в США увеличились меньше, чем опасались эксперты.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 56,6146 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта рухнула почти на рубль. К последней сделке в среду доллар подешевел на 9,54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 66,27 копейки и составил 70,5702 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 6,73 копейки.

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