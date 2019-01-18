Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне информации ОПЕК о снижении добычи сырья странами организации в декабре, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов в пятницу с оптимизмом отыгрывают данные ежемесячного доклада ОПЕК, который помог снизить опасения относительно переизбытка предложения сырья. Согласно данным организации, ОПЕК снизила добычу нефти в декабре на 780 тысяч баррелей в сутки к уровню октября, до 31,578 миллиона баррелей в сутки. В частности, добыча нефти в Саудовской Аравии в декабре по сравнению с октябрем снизилась на 84 тысячи баррелей в сутки — до 10,553 миллиона баррелей в сутки.

«Несмотря на то, что доклады ОПЕК, вероятно, поддержат настроения рынков, способствующие росту цен на нефть в краткосрочной перспективе, мы придерживаемся осторожных взглядов на более долгосрочную перспективу на фоне ослабления экономики и роста добычи сланцевой нефти в США», — сказал агентству «Рейтер» сырьевой аналитик «Phillip Futures» Бенджамин Лу.

Кроме того, определенное влияние на настроения инвесторов оказывают сообщения в газете «Wall Street Journal» о том, что высокопоставленные представители американской администрации ведут внутреннюю полемику о возможности отмены пошлин на китайские товары. На этом фоне укрепляются надежды инвесторов на скорое разрешение торгового конфликта между странами.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,2776 рубля. По отношению к последней сделке 17 января доллар снизился на 9,24 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 16,62 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился почти на 7 копеек и составил 75,5181 рубля. К официальному курсу евро снизился на 11,49 копейки.