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Мурманская область. Арктика01.03.19 10:39

Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на фоне ослабления опасений за возможный переизбыток предложения сырья благодаря сокращению добычи странами ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают с оптимизмом реагировать на сокращение добычи нефти странами ОПЕК в рамках соглашения, достигнутого в конце прошлого года. Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные агентства Рейтер о том, что экспорт нефти из Венесуэлы в феврале снизился на 40%, до 920 тысяч баррелей в день на фоне санкций, введенных США. В предыдущие три месяца этот показатель колебался от 1,47 миллиона баррелей в день до 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которым США в декабре снизили добычу нефти на 0,5% по сравнению с ноябрем до 11,8 миллиона баррелей в день. «Предложение на мировом рынке нефти сейчас ограничено сильнее, чем ожидалось для данного времени года, однако объём непроданных баррелей может быстро увеличиться и насытить рынки», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «RBC» Capital Markets.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»  на торгах составил 65,7850 рубля. По отношению к последней сделке 28 февраля доллар снизился на 12 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 10,45 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 25 копеек и составил 74,7501 рубля. К официальному курсу евро опустился на 21,90 копейки.

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