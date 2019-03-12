Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Цены на нефть растут сегодня утром на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, которое уменьшает риск переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов. Участники торгов продолжают с оптимизмом реагировать на сокращение добычи странами ОПЕК+ в рамках соглашения, достигнутого в конце 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) тогда договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

При этом рост стоимости «чёрного золота» частично ограничивают опасения за перспективы мировой экономики, усилившиеся после ряда слабых статистических данных из Европы и Азии и ухудшения экономических прогнозов ОЭСР и ЕЦБ. Однако аналитики «Bank of America Merrill Lynch», которых цитирует агентство «Рейтер», прогнозируют, что цена нефти Brent в 2019 году составит в среднем 70 долларов за баррель, а WTI — 59 долларов за баррель, несмотря на сложности в мировой экономике.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают и заявления главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о том, что США в ближайшие годы будут отвечать за 70% роста мировых поставок нефти. В целом, по его словам, глобальный спрос на нефть слегка замедлится, но по-прежнему будет составлять около 1,2 миллиона баррелей в день.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине из-за дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,8437 рубля. По отношению к последней сделке 11 марта доллар снизился на 12,63 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 23,26 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 6,47 копейки и составил 74,1353 рубля. К официальному курсу евро понизился на 15,43 копейки.