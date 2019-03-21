Рубль растёт на фоне дорожающей нефти

Стоимость нефти растёт сегодня утром на фоне данных Минэнерго США о значительном сокращении запасов в стране, следует из данных торгов.

Участники торгов продолжают отыгрывать опубликованные в среду данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую неделю снизились на 9,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали, напротив, роста на 300 тысяч баррелей. При этом поставки венесуэльской нефти в США за указанный период сократились до нуля со 112 тысяч баррелей в сутки неделей ранее.

Президент энергетической консультационной компании «WTRG Economics» Джеймс Уильямс сказал агентству «MarketWatch», что снижение запасов по большей части произошло из-за роста экспорта нефти США.

«В целом поддержку ценам на нефть оказывает сокращение предложения за счет ОПЕК+ и санкции США против Ирана и Венесуэлы, хотя подъем продолжают ограничивать опасения рынка по поводу роста экономики», — заметил аналитик «Oanda» Дин Попплуэлл.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,7863 рубля. По отношению к последней сделке 20 марта доллар снизился на 8,12 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала 49,40 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на полкопейки и составил 72,8570 рубля. К официальному курсу евро уменьшился на 8,19 копейки.