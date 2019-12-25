Рубль растёт на фоне подорожавшей вчера нефти

Ведущие фондовые индексы США на закрытии торговой сессии 24 декабря показали в основном умеренное падение, связанное с ожиданием рождественских праздников, свидетельствуют данные бирж.

В среду американский рынок будет закрыт в связи с празднованием католического Рождества. Во вторник - сокращенный рабочий день. На этом фоне объём торгов снижен, значимых факторов для движения рынка нет, и инвесторы предпочитают не торговать или фиксировать прибыль.

На протяжении большей части месяца акции были на пике, так как перспективы торговых переговоров между США и Китаем улучшились, а большинство экономических данных были обнадеживающими. Теперь трейдеры обращают свое внимание на 2020 год, сохраняя опасения относительно перспектив мировой экономики, а также итоговых результатов этих торговых переговоров.

Доллар и евро снижаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне подорожавшей вчера нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 61,8340 рубля. По отношению к последней сделке 24 декабря доллар снизился на 13,35 копейкм. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 33,33 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 11,12 копейки и составил 68,5088 рубля. К официальному курсу евро упал на 39,74 копейки.