Рубль растёт на фоне повышения нефтяных цен

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на данных по резкому сокращению запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 11 августа, что сильно расходится с прогнозом аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

По данным Американского института нефти, запасы «чёрного золота» в США за неделю, завершившуюся 11 августа, сократились на 9,2 миллиона баррелей, - что является самым сильным снижением с сентября 2016 года. Аналитики ожидали сокращения запасов всего на 3,6 миллиона баррелей.

При этом запасы бензина выросли на 301 тысячу баррелей. Ожидалось, что запасы снизятся на 1,5 миллиона баррелей.

Теперь трейдеры ожидают статистики о запасах нефти в США от Минэнерго страны, которые будут опубликованы сегодня позднее. По мнению аналитиков, опрошенных агентством «Рейтер», коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, снизились на 3,058 миллиона баррелей, или на 0,64%, до 472,342 миллиона баррелей.

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне повышения нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,6709 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 25,57 копейки. К последней сделке 15 августа доллар подешевел на 4,16 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упала на 37,28 копейки и составил 69,9990 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 5,10 копейки. Евро опустился ниже 70 рублей впервые с 28 июля.