Рубль растёт на фоне растущих цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, при этом нефть марки Brent подорожала на 1%, пробив рекорд 2015 года, инвесторы отыгрывают новости о закрытии трубопровода «Forties» в Северном море, свидетельствуют данные торгов.

Днём ранее оператор трубопровода, «Apache Corp.», сообщил, что добыча на месторождении «Forties» остановлена в связи с неплановым ремонтом части трубопровода. Нефтепровод «Forties» обеспечивает доставку «чёрного золота» с 85 месторождений в Северном море и перекачивает около 450 тысяч баррелей в сутки.

«Нефть марки Brent поднялась (цена. – Ред.) выше из-за новостей о том, что трубопровод «Forties» в Северном море может быть закрыт на «несколько недель» после того, как там была обнаружена трещина. Трубопровод является важным компонентом, лежащим в основе марки Brent», - цитирует агентство Рейтер слова слова старшего рыночного аналитика «OANDA» Джеффри Халли.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне раллирующей нефти. Цена Brent превысила во вторник 65 долларов за баррель впервые с июня 2015 года из-за приостановки работы крупного нефтепровода в Северном море.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 58,8459 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 38,89 копейки. К последней сделке в понедельник доллар снизился почти на 16 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 48,35 копейки и составил 69,3188 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 20,12 копейки.