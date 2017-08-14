Мурманская область. Арктика14.08.17 10:28
Рубль растёт на фоне стабильных цен на нефть
Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.
В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,7259 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 46,14 копейки. К последней сделке 11 августа доллар подешевел на 13,66 копейки.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 6,13 копейки и составил 70,6889 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 13,61 копейки.
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