Рубль растёт на фоне стабильных цен на нефть

Доллар и евро дешевеют в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,7259 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 46,14 копейки. К последней сделке 11 августа доллар подешевел на 13,66 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 6,13 копейки и составил 70,6889 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 13,61 копейки.