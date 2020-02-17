Рубль растёт на фоне высоких нефтяных цен

Стоимость нефти снижается в понедельник утром, инвесторы оценивают влияние коронавируса на экономику в целом и на спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в мире. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 тысяч548 человек, из них 1 тысяча 770 человек скончались, при этом излечились 10 тысяч 844 человек.

Трейдеры пытаются оценить масштабы влияния вируса на состояние экономики и спрос на нефть. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, поэтому снижения спроса на сырье в стране оказывает существенное влияние на цены. На фоне этого рынки пребывают в ожидании макростатистики из азиатских регионов.

«На этой неделе внимание будет уделено индексам деловой активности в области промышленности за февраль, особенно в Азии, поскольку данные должны дать раннее представление о том, насколько сильно вирус влияет на глобальные цепочки поставок», - цитирует агентство «Рейтер» аналитиков «Capital Economics».

Инвесторы также ожидают, что ОПЕК+ примет меры стабилизации нефтяного рынка и сократит добычу нефти.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне высоких нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,4035 рубля. По отношению к последней сделке 14 февраля доллар снизился на 15,90 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 5 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 17,07 копейки и составил 68,7193 рубля. К официальному курсу евро понизился на 5,17 копейки.