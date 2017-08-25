Рубль растёт, поддержанный дорожающей нефтью

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на ожиданиях приостановки добычи нефти в Мексиканском заливе в США из-за урагана Харви, свидетельствуют данные торгов.

Шторм в Мексиканском заливе усилился вчера. По прогнозам метеорологов, это будет самый сильный ураган за последние 12 лет, который затронет материковую часть США, ударив по территории между городами Хьюстон и Корпус-Кристи в Техасе. Цены на нефть растут на фоне закрытия нефтяных платформ в заливе и на опасениях, что остановка добычи может продлиться и после урагана из-за сильных повреждений.

Ранее компании «Royal Dutch Shell», «Anadarko Petroleum» и «ExxonMobil» сообщили, что уже предприняли шаги по сокращению добычи нефти на своих платформах в заливе.

Доллар сегодня торгуется вблизи вчерашнего закрытия, евро дешевеет в начале торгов на Московской бирже. Рубль растёт к бивалютной корзине, поддержанный дорожающей нефтью.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,1494 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на копейку, а к последней сделке 24 августа доллар снизился на копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 3,55 копейки и составил 69,7079 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял почти 13 копеек.