Рубль решил потеснить доллар

Стоимость нефти после двухдневного снижения растёт сегодня утром в рамках коррекции при поддержке со стороны статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

Коррекционный рост на рынке нефти в пятницу помогает поддержать статистика из США, которая ослабила опасения относительно состояния крупнейшей мировой экономики. Так, объём розничных продаж в стране в июле вырос на 0,7% в месячном выражении, хотя аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,3%.

«Вышедшие устойчивые экономические данные в США немного успокоили рынки, поскольку они предполагают менее мрачные перспективы для экономики страны и ослабляют опасения, связанные с риском рецессии», - сказал агентству «Рейтер» управляющий партнер «VM Markets» Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,9581 рубля. По отношению к последней сделке 15 августа доллар снизился почти на 10 копеек. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 6,74 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 13,46 копейки и составил 73,2654 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 19 копеек.