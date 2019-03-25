Рубль резко подешевел

Мировые цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на фоне опасений инвесторов относительно замедления роста мирового ВВП, следует из данных торгов.

Цены на нефть в понедельник сохраняют негативную динамику второй торговый день подряд из-за возобновившихся опасений относительно риска замедления темпов роста мировой экономики, которое является негативным фактором для спроса на сырьё.

Причиной для пессимизма инвесторов послужили предварительные данные за март исследовательской организации «Markit Economics» по деловой активности в промышленности США и Европе. Индекс деловой активности в промышленности США (PMI) и в США, и в еврозоне снизился, обновив многолетние минимумы, что было воспринято рынками как новый признак ухудшения состояния мировой экономики.

Американский банк «Morgan Stanley» сказал агентству «Рейтер», что прогнозы по росту и прибыли компаний были существенно понижены по всем крупным регионам мира. Аналитики банка «ANZ» добавили, что ухудшение перспектив мировой экономики «перевесило» оптимизм инвесторов относительно сокращения предложения нефти из-за снижения добычи стран ОПЕК+ и санкций США против Венесуэлы и Ирана.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 64,4912 рубля. По отношению к последней сделке 22 марта снизился на 16,88 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 72 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 17 копеек и составил 72,8977 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 30,77 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в пятницу вечером резко подешевел на фоне снижения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам из-за опасений снижения темпов экономического роста в мире. Сегодня рубль растёт к уровням закрытия в 22 марта, корректируясь после снижения.