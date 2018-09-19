Рубль рвётся вверх

Мировые цены на нефть демонстрируют слабую негативную динамику сегодня утром после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Участники рынка в среду обратили внимание на данные API, согласно которым за неделю по 14 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,2 миллиона баррелей, до 397,1 миллиона баррелей. Теперь рынок ждет официальных данных от министерства энергетики США в среду вечером. Аналитики ожидают снижения уровня запасов в США за отчетную неделю на 2,7 миллиона баррелей после сокращения почти на 5,3 миллиона баррелей неделей ранее.

При этом снижение цен на нефть ограничивают новости относительно Саудовской Аравии. 18 сентября агентство «Блумберг» сообщило со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия считает цену на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель приемлемой в краткосрочной перспективе в связи с последствиями санкций США против Ирана. По данным источников агентства, королевство заявляло, что не хочет способствовать удорожанию нефти выше 80 долларов за баррель, но считает, что не сможет больше этому препятствовать.

«Трейдеры восприняли комментарии Саудовской Аравии как указание на то, что страна не будет активно реагировать на рост цен на нефть с помощью увеличения предложения. Можно также предположить, что у страны нет возможности компенсировать уже происходящее снижение поставок из Ирана из-за санкций США», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «ANZ».

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря позитивной динамике валют emerging markets и высоким ценам на нефть.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 67,1186 рубля. По отношению к последней сделке 18 сентября доллар подешевел на 25,39 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 64,33 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 19 копеек и составил 78,3904 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 78,45 копейки.