Рубль сегодня утром укрепляется на фоне роста цен на «чёрное золото»

Стоимость нефти растет второй день подряд в рамках коррекции после достижения минимальных отметок с января ранее на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

Эксперты полагают, что рост стоимости нефти связан с коррекцией после ощутимых распродаж, когда цены опустились до минимумов с конца января на фоне данных о росте запасов сырья в США. «После того, как ранее на текущей неделе цены обновили минимумы, трейдеры склонны к тому, чтобы зафиксировать прибыль перед выходными», — полагает глава отдела торговли и рыночной стратегии «SPI Asset Management» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

Определенную поддержку настроениям инвесторов оказывают сообщения в СМИ о том, что США рассматривают отсрочку введения пошлин на импорт мексиканских товаров на фоне продолжения переговоров. Президент США Дональд Трамп в конце мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться.

Рубль сегодня утром укрепляется к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,0559 рубля. По отношению к последней сделке 6 июня доллар снизился на 2,91 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 17,81 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 8,62 копейки и составил 73,2488 рубля. К официальному курсу евро потерял 2,2 копейки.