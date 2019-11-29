Рубль слабеет следом за дешевеющей нефтью, курс валют меняется на копейки

Цены на нефть сегодня утром сохраняют негативную динамику третий день подряд на фоне возросших торговых рисков, которые усилили опасения за спрос на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Мировые инвесторы опасаются усиления торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за нового закона США, касающегося Гонконга. Это может негативно отразиться на всей мировой экономике и спросе на нефть.

В то же время трейдеры с интересом ждут очередного заседания ОПЕК+ на следующей неделе с учётом сообщений в СМИ о том, что страны могут на грядущей встрече продлить соглашение о сокращении добычи нефти сразу до июня, избежав необходимости собираться в марте.

«По крайней мере, хотя бы некоторая ясность начинает появляться вокруг встречи ОПЕК+, где все заинтересованные стороны будут добиваться более строгого соблюдения действующего соглашения», - цитирует агентство «Рейтер» рыночного стратега «AxiTrader» Стивена Иннеса.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже незначительным ростом. Рубль слабо снижается к бивалютной корзине на фоне в меру дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 64,1215 рубля. По отношению к последней сделке 28 ноября доллар подорожал на 5,15 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта увеличилась на 2,10 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке предыдущей сессии вырос на 6,28 копейки и составил 70,5853 рубля. К официальному курсу евро подрос на копейку.