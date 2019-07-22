Рубль слабо реагирует на рост цен «чёрного золота»

Мировые цены на нефть уверенно растут сегодня утром на фоне инцидента с британским танкером в Ормузском проливе, свидетельствуют данные торгов.

Ключевым фактором поддержки нефтяных цен является напряженность на Ближнем Востоке. Инвесторы опасаются, что геополитическая ситуация в регионе может негативно повлиять на поставки нефти из региона.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер «Stena Impero» и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что танкер стоит на якоре у порта.

Аналитик «Oanda» Эдвард Мойа сказал агентству «Рейтер», что замедление роста мирового спроса на нефть и увеличение запасов сырья в США усилили «медвежьи» настроения на рынке. «Но такая ситуация, судя по всему, не продлится долго, поскольку сохраняется высокая напряженность в Персидском заливе», - добавил он.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,0023 рубля. По отношению к последней сделке 19 июля доллар снизился на 5,27 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 13,57 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 1,42 копейки и составил 70,6892 рубля. При этом к официальному курсу евро снизился на 10,49 копейки.