Рубль слабо реагирует на рост цен нефти

Мировые цены на нефть растут сегодня утром в рамках коррекции после падения во вторник, достигавшего 4% на заявлениях президента США Дональда Трампа по Ирану, свидетельствуют данные торгов.

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после распродаж днём ранее. При этом поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 1,4 миллиона баррелей после снижения на 8,13 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы сегодня позднее. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,694 миллиона баррелей.

Аналитики, мнение которых приводит агентство «Рейтер», полагают, что участники торгов ждут данных от Минэнерго США, которые, согласно прогнозам, покажут очередное падение запасов нефти в США. Это может быть уже пятая неделя подряд, когда запасы сырья в стране снижаются.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,0033 рубля. По отношению к последней сделке 16 июля доллар снизился на 4 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 19 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 7,55 копейки и составил 70,5895 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 8,76 копейки.