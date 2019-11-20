Рубль снижается из-за дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром не показывают единой динамики после падение во вторник на 2-3% на опасениях по спросу на сырьё, давление на котировки оказывает статистика Американского института нефти (API) о значительном росте запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

Во вторник СМИ сообщили, что Россия вряд ли согласится на большее сокращение добычи нефти в стране в рамках соглашения ОПЕК+. Встреча ОПЕК пройдёт 5-6 декабря в Вене. Инвесторы также обратили внимание на данные из Норвегии: в октябре объём добычи нефти в стране, крупнейшей нефтегазодобывающей стране в Европе, вырос на 4,5% сильнее прогноза «NPD».

По данным «API», опубликованным в ночь на 20 ноября, запасы нефти в США за неделю по 15 ноября поднялись на 6 миллионов баррелей. Запасы бензина, по данным API, выросли на 3,4 миллиона баррелей, дистиллятов — снизились на 2,2 миллиона баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге упали на 1,4 миллиона баррелей, сообщил институт.

Аналитики же полагают, что запасы за неделю выросли только на 1,5 миллиона баррелей. Официальные данные американского Министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером.

Рынки продолжают следить за ситуацией с торговлей США и Китая. Вечером во вторник американский президент Дональд Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное США торговое соглашение. КНР является крупнейшим в мире потребителем нефти, потому опасения за экономику страны негативно сказываются на ожиданиях по спросу.

Доллар и евро повышаются в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине из-за дешевеющей нефти и на фоне небольшой негативной динамики валют.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,9175 рубля. По отношению к последней сделке 19 ноября доллар повысился на 9,75 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 14,45 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии увеличился на 6,85 копейки и составил 70,7535 рубля. К официальному курсу евро вырос на 12,49 копейки.