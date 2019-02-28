Рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и санкционных опасений

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне слабой статистики из Китая, который является одним из крупнейших мировых импортеров сырья, а также на данных по добыче в США, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов обратили внимание на статистику из Китая. По данным государственного статистического управления КНР, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в феврале снизился до 49,2 пункта с 49,5 пункта месяцем ранее. Это самый низкий показатель с марта 2016 года. При этом аналитики ожидали его сохранения на прежнем уровне.

Кроме того, инвесторы оценивают неоднозначные данные Минэнерго США. С одной стороны, добыча нефти за минувшую неделю в стране выросла на 100 тысяч баррелей в день, до 12,1 миллиона баррелей в день. В то же время запасы нефти в стране сократились на 8,6 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали, напротив, роста запасов на 2,8 миллиона баррелей.

«Хотя запасы нефти ощутимо снизились за неделю, время покажет, сохранится ли эта тенденция», — приводит агентство «MarketWatch» мнение управляющего сотрудника «Tyche Capital Advisors» Тарика Захира. Он добавил, что добыча в США продолжает расти, что может нивелировать сокращение добычи Саудовской Аравией.

А в это время курс доллара снижается по отношению к евро и иене в четверг на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы (ФРС), которые усилили ожидания более мягкой монетарной политики в США в этом году, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Участники торгов оценивают заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который два дня подряд выступал в конгрессе. Из его заявлений о «терпеливом» подходе к принятию решений по монетарной политике инвесторы сделали вывод, что регулятор сделает паузу в повышении базовой ставки. Это оказывает давление на курс доллара.

В то же время спрос на доллар в качестве более надежного актива поддерживают комментарии торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, по словам которого пока слишком рано предсказывать итог торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Экономист «National Australia Bank» Джон Шарма сказал агентству «Рейтер», что есть некоторая неопределенность относительно перспектив торгового соглашения между США и Китаем, и на этом фоне наблюдается спрос на доллар в качестве более безопасного актива.

Рубль дешевеет к бивалютной корзине. В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,912 рубля. По отношению к последней сделке в среду доллар вырос на 12,2 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 15,5 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 16,13 копейки и составил 74,9313 рубля. К официальному курсу евро вырос на 10,64 копейки.