Рубль снижается к доллару и растёт к евро

Мировые цены на нефть сегодня утром продолжают снижение, начавшееся предыдущим вечером после того, как заявления главы ФРС США ослабили надежду на череду снижений базовой ставки в стране, свидетельствуют данные торгов.

ФРС по итогам заседания 30-31 июля ожидаемо понизила базовую процентную ставку до 2-2,25% с 2,25-2,5% годовых, это снижение стало первым за последние 10 лет. В то же время глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания сказал, что не рассматривает решение американского регулятора как начало длительного цикла снижения ставки. Пауэлл отметил, что снижение ставки было «корректировкой политики в середине цикла». Этот комментарий вызвал у трейдеров предположения, что дальнейшего резкого снижения ставок от регулятора может не произойти.

Негатив со стороны макроэкономики оказался сильнее, чем оптимизм, связанный с сокращением запасов нефти в США. По данным Минэнерго страны, запасы нефти в США за предыдущую неделю уменьшились на 8,5 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов на 2,6 миллиона баррелей.

«Обзор Минэнерго США сам по себе был конструктивным, но факторы за пределами рынка вызывают снижение цен», - сообщил агентству «Блумберг» президент «Lipow Oil Associates» Энди Липов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,8594 рубля. По отношению к последней сделке 31 июля доллар вырос на 23,44 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 44,22 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос почти на 2 копейки и составил 70,5178 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 21,77 копейки.