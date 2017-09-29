Рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия

Мировые цены на нефть сегодня утром не демонстрируют единой динамики, так как трейдеры опасаются возможных последствий ситуации вокруг экспорта нефти из Иракского Курдистана и неоднозначно оценивают данные EIA о запасах в США, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку ценам оказывает ситуация вокруг экспорта нефти из Иракского Курдистана. В связи с проведением там референдума о независимости, Турция заявила, что в вопросах экспорта нефти будет сотрудничать исключительно с центральным правительством в Багдаде, сообщила пресс-служба премьер-министра Ирака. В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил прекратить транзит нефти из Курдистана через Турцию.

Кроме того, инвесторы продолжают отыгрывать данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 22 сентября, снизились на 1,8 миллиона баррелей, или на 0,4% - до 471 миллиона баррелей. При этом аналитики прогнозировали рост запасов на 3,422 миллиона баррелей, или на 0,72% - до 476,222 миллиона баррелей.

«Статистика «EIA» оказала давление на нефтяные котировки. … На данный момент сложно прогнозировать значительное сокращение запасов нефти в октябре, поскольку крупные НПЗ, расположенные в Порт-Артуре, с трудом восстанавливают производство, а добыча нефти продолжает расти быстрыми темпами», - говорится в обзоре аналитика «СбербанкКИБ» Михаила Шейбе.

Теперь участники рынка ожидают публикации в пятницу данных «Baker Hughes», a «GE Company» о динамике числа буровых установок в США за неделю. Ранее, по итогам завершившейся 15 сентября рабочей недели, число буровых установок в США уменьшилось на восемь штук, или на 0,85%, до 936. В годовом выражении число буровых установок выросло на 430 единиц, или в 1,85 раза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,0037 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 42 копейки. Однако к последней сделке 28 сентября доллар подорожал на 9,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 22,21 копейки и составил 68,4220 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, подорожал. Рост составил 20,70 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль вчера вечером укрепился к доллару и евро благодаря притоку на рынок дополнительной валютной ликвидности. Сегодня рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия, корректируясь после укрепления.