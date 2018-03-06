Рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия

Мировые цены на нефть слабо растут сегодня утром в ожидании комментариев от участников неформальной встречи ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции «CERAWeek» в Хьюстоне, свидетельствуют данные торгов.

ОПЕК и нефтяные компании США заявляли о проведении в понедельник по Хьюстону (ночь на вторник мск) совместного неформального ужина. Первая такая встреча состоялась в прошлом году также на конференции «CERAWeek» в Хьюстоне. Как сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, целью новой встречи является налаживание контакта, а не обсуждение цен на нефть или участия компаний США в сделке ОПЕК+.

«Я буду удивлен, если США согласятся на какие-либо ограничения добычи, особенно на фоне жёстких позиций в торговле администрации Трампа», - сказал агентству «MarketWatch» главный стратег «SIA Wealth Management Inc.» Колин Цешински. «В зависимости от того, как идут переговоры, если они вообще происходят, в течение этой недели будем наблюдать значительные колебания цен на нефть в обоих направлениях», - считает эксперт.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый ежегодный доклад Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный 5 марта. МЭА прогнозирует, что соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ будет действовать до конца 2018 года, а в следующем году нефтедобывающие государства начнут постепенно выходить из сделки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,4613 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 63,87 копейки. Однако к последней сделке 5 марта доллар подорожал на 4,13 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 49,59 копейки и составил 69,6743 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар, вырос. Рост составил 6,43 копейки.

Разнонаправленная динамика объясняется тем, что рубль в понедельник вечером укрепился к доллару и евро благодаря дорожающей нефти. Сегодня рубль снижается к уровням вчерашнего закрытия, корректируясь после укрепления.