Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть сегодня снижаются, так как инвесторы проявили обеспокоенность ростом добычи «чёрного золота» в Ливии, свидетельствуют данные торгов. По словам трейдеров, снижение мировых цен на нефть стало следствием роста добычи в Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии «National Oil Corp.» сообщила о росте производства нефти на 800 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, трейдеры по-прежнему обеспокоены, поможет ли сделка ОПЕК и не входящих в организацию государств (ОПЕК+) по сокращению добычи «чёрного золота» в решении вопроса глобального переизбытка нефти на рынке.

Участники рынка также ожидают публикации в четверг еженедельных данных по запасам нефти в США. Запасы уменьшались на протяжении семи недель подряд, однако объём всё ещё остается высоким.

Доллар и евро сегодня растут на торгах Московской биржи. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 56,6865 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 17 копеек. К последней сделке 30 мая доллар подорожал на 14,65 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 46 копеек и составил 63,4093 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал почти на 5 копеек.