Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром после прошедшей в Вене встречи по урегулированию иранского ядерного кризиса, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов обратили внимание на новости вокруг Ирана. В минувшие выходные политдиректора «пятерки» (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном. По её итогам участники заседания договорились организовать «в ближайшее время» встречу на министерском уровне. Данные новости помогли ослабить опасения вокруг перспектив иранского кризиса и способствуют снижению цен на нефть.

Кроме того, дополнительным фактором, который оказывает давление на стоимость «чёрного золота», является коррекция после роста две торговые сессии подряд в конце предыдущей недели. 26 июля поддержку нефтяным ценам оказала статистика из США, согласно которой рост ВВП страны во втором квартале 2019 года, по первой оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста ВВП на 1,8% после подъёма в первом квартале 2019 года на 3,1%. «Данные были полностью позитивными», — считает партнер компании «Again Capital» Джон Килдафф, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,4396 рубля. По отношению к последней сделке 26 июля доллар подорожал на 7,21 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 31,25 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 4,15 копейки и составил 70,5415 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 23 копейки.