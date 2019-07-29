Онкологическая служба Мурманской области получит 620 млн рублей из резервного фонда правительства РФМурманскстат приглашает на работу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.07.19 10:27

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром после прошедшей в Вене встречи по урегулированию иранского ядерного кризиса, свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов обратили внимание на новости вокруг Ирана. В минувшие выходные политдиректора «пятерки» (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана провели в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном. По её итогам участники заседания договорились организовать «в ближайшее время» встречу на министерском уровне. Данные новости помогли ослабить опасения вокруг перспектив иранского кризиса и способствуют снижению цен на нефть.

Кроме того, дополнительным фактором, который оказывает давление на стоимость «чёрного золота», является коррекция после роста две торговые сессии подряд в конце предыдущей недели. 26 июля поддержку нефтяным ценам оказала статистика из США, согласно которой рост ВВП страны во втором квартале 2019 года, по первой оценке, составил 2,1% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста ВВП на 1,8% после подъёма в первом квартале 2019 года на 3,1%. «Данные были полностью позитивными», — считает партнер компании «Again Capital» Джон Килдафф, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

Доллар и евро дорожают в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,4396 рубля. По отношению к последней сделке 26 июля доллар подорожал на 7,21 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 31,25 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии повысился на 4,15 копейки и составил 70,5415 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 23 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКамеры на дорогах «расстреливают» водителей почти в упор
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРоссия одна, а кандидаты разные
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Елена
22.07.19 14:57
Просьба обратить внимание на лестницу, ведущую от домов Сафоново, 45 к Сивко, 9. Перила новые, но зимой они не спасают от падения и переломов у людей.
Комментарий к новости:Лестницы к домам мурманчан будут отремонтированы
Мария
22.07.19 09:14
Позвоните пожалуйста 8-915-439-49-59. Мария
Комментарий к новости:Судьбу мурманских «Бони и Клайда» решит Октябрьский суд
Оксана
21.07.19 00:21
19.07.2019 в районе дома 20 по ул. Достоевского были проведены работы по установке детской площадки. Внешний вид сложно назвать современными (напоминают сооружения 70-х годов прошлого века) и конструк
Комментарий к новости:Детские площадки в Мурманске растут, как грибы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)11:35«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO ДеньгиНК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» поднимает цены на бензин, а на АЗС региона держат их на прежнем уровне-PRO ВалютуРубль снижается на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуРосэнергоатом займётся теплоснабжением посёлка Африканда в Мурманской области-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыНамордник для @, или Пользоваться электронной почтой в России хотят разрешить только идентифицированным в установленном правительством порядке пользователям
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 288 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика