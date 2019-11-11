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Мурманская область. Арктика11.11.19 10:28

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив торговой сделки между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. Руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт заявил в выходные, что США и Китай могут договориться о содержательной части первого этапа торговой сделки до 15 декабря, когда должны вступить в силу отложенные ранее пошлины.

При этом  8 ноября президент США Дональд Трамп сказал, что речи о полной отмене пошлин на продукцию из КНР, ввозимую в США, не идёт, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона. Данное заявление Трампа прозвучало после того, как на минувшей неделе Министерство коммерции Китая высказало мнение, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. На этом фоне трейдеры предпочитают сохранять осторожность.

«Любое соглашение по отмене пошлин будет способствовать улучшению рисковых настроений, но не обязательно обеспечит немедленный импульс для экономики», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего рыночного аналитика «AxiTrader» Стивена Иннеса.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,9222 рубля. По отношению к последней сделке в пятницу доллар вырос на 12,22 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 19,27 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии увеличился почти на 16 копеек и составил 70,4844 рубля. К официальному курсу евро поднялся на 6,33 копейки.

 

 

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