Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть опускаются сегодня утром, продолжая динамику вчерашнего дня, в то время как инвесторы ожидают итогов встречи технического комитета по мониторингу выполнения соглашения стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+), свидетельствуют данные торгов.

Комитет на встрече планирует обсудить выполнение странами-участницами своих обязательств по сокращению нефтедобычи. Свое участие на встрече комитета подтвердили несколько стран, которые раньше не на 100% соответствовали договоренностям. Встречи в Абу-Даби пройдут 7-8 августа под председательством России и Кувейта, в присутствии представителей Саудовской Аравии, сообщалось ранее в релизе ОПЕК.

«Если предположить, что никаких комментариев от технического комитета не последует сегодня, ближайшую динамику цен на нефть будут определять данные о запасах нефти в США от Минэнерго страны, которые появятся завтра вечером», - цитирует агентство «Рейтер» старшего рыночного аналитика «OANDA» в Сингапуре Джеффри Халли.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,0750 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подросла на 1,45 копейки. К последней сделке 7 августа доллар подорожал на 4,25 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 8 копеек и составил 70,9224 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро увеличился на 10,74 копейки.