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Мурманская область. Арктика26.01.18 10:37

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть сегодня  перешли к снижению после обновления максимумов накануне, так как доллар слегка стабилизировался после комментариев президента США Дональда Трампа в Давосе, свидетельствуют данные торгов.

Нефть перешла к снижению после дополнительных комментариев президента США Дональда Трампа по американской валюте, что поддержало её рост. Трамп в четверг заявил, что доллар будет становиться всё сильнее и сильнее, и что, в конечном счёте, он хотел бы увидеть сильной американскую валюту. Днём ранее министр финансов США Стивен Мнучин заметил, что слабый доллар пойдёт на пользу США в отношении торговли, что привело к резкому снижению стоимости американской валюты и росту стоимости нефти.

Кроме того, аналитики сообщают, что краткосрочная перспектива для цены на нефтяные фьючерсы стала менее радужной.

«Поставки (нефти. - Ред.) растут, ... и мы ожидаем также их дальнейшего роста. Наш прогноз связан с потенциальным повышением добычи нефти в США, а также с тем, что у стран, не входящих в ОПЕК, есть большой шанс наращивать экспорт», - приводит агентство «Рейтер» мнение руководителя отдела исследований по товарным сделкам в «Marex Spectron» Джорджа Славова.

Согласно последнему отчету министерства энергетики США, несмотря на снижение запасов нефти в стране десятую неделю подряд (неделя к 19 января), добыча сырья в стране растет. Добыча нефти в США за неделю выросла на 1,3%, или на 128 тысяч баррелей в сутки, до 9,878 миллиона баррелей в сутки.

Доллар дешевеет в начале торгов на Московской бирже, евро дорожает. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 55,8869 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 4,18 копейки. К последней сделке 25 января  доллар подешевел на 4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 12,90 копейки и составил 69,5870 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 21,45 копейки.

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