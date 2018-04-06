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Мурманская область. Арктика06.04.18 10:22

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на новостях о возможном увеличении пошлин со стороны США на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, свидетельствуют данные торгов.

Президент США Дональд Трамп поручил в пятницу торговому представителю страны изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов. В начале апреля США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов.

Как отмечает аналитик «OANDA» Стивен Иннес, мнение которого приводит агентство Рейтер, шаг Трампа сейчас является важным фактором падения нефтяных котировок, однако надежды на успешные переговоры между США и КНР могут привлечь инвесторов, спекулирующих на временном снижении.

Вместе с тем, рынки обратили внимание на новость о том, что Саудовская Аравия повысила цены на экспортируемую нефть в мае для азиатского региона. «Этот шаг говорит о том, что Аравия в ближайшее время не хочет снимать ограничения на добычу нефти», - считают эксперты «ANZ bank», которых цитирует агентство.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов  «завтра» на торгах составил 57,8488 рубля. По отношению к последней сделке в четверг доллар вырос на 13,88 копейки. К официальному курсу американская валюта подорожала почти на 27 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 12,26 копейки и составил 70,7426 рубля. К курсу, установленному Банком России на сегодня, евро повысился на 15 копеек.

 

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Последние комментарии

art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Иван
06.04.18 00:22
Вот правильно затронули тему за "суецид" начальника отделения следственного отдела... Прошло боком???
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Аноним
05.04.18 11:34
Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
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