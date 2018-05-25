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Мурманская область. Арктика25.05.18 10:24

Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром, инвесторы реагируют на заявления министров энергетики Саудовской Аравии и России о возможном смягчении условий соглашения об ограничении добычи этого сырья (ОПЕК+), свидетельствуют данные торгов.

Ранее в интервью агентству «Блумберг» министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что условия сделки по сокращению добычи нефти могут быть смягчены, однако решение ещё не принято. Министр энергетики РФ Александр Новак также подтвердил, что страны ОПЕК+ обсудят смягчение условий в июне.

По словам аль-Фалиха, Саудовская Аравия и Россия планируют провести ещё по крайней мере две встречи до переговоров в июне в Вене. Он также отметил, что страны разделяют общее беспокойство стран-потребителей сырья и их опасения по поводу возможных перебоев в поставках.

По мнению главного стратега «Axi Trader» Грега МакКенны, которое приводит агентство «Рейтер», сейчас динамика цен на нефть определяется тем фактом, что ОПЕК и Россия приближаются к тому, чтобы на июньской встрече решить нарастить добычу нефти.

Доллар и евро растут сегодня в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 61,6975 рубля. По отношению к последней сделке 24 мая доллар вырос на 9,75 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 28,85 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 1,40 копейки и составил 72,1890 рубля. К официальному курсу евро увеличился на 18 копеек.

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