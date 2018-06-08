Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют разнонаправленную динамику, поскольку инвесторы реагируют на новости о задержках поставок из Венесуэлы и ждут статистику по буровой активности в США, свидетельствуют данные торгов.

Поддержку котировкам оказывают новости о проблемах с поставками «чёрного золота» из Венесуэлы. В четверг СМИ сообщали со ссылкой на источники, что венесуэльская государственная нефтяная компания «PDVSA» почти на месяц отстает от плана поставок нефти своим клиентам. По данным источников агентства, постоянные задержки усугубляют степень сокращения нефтедобычи в стране и могут нарушить условия поставочных контрактов «PDVSA».

Добыча нефти в Венесуэле достигла на фоне экономического и политического кризиса минимального уровня – по данным ОПЕК, в апреле страна добывала 1,49 миллиона баррелей в день.

Теперь инвесторы ожидают публикацию в пятницу данных нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» по числу нефтяных и газовых буровых установок в США. По итогам предыдущей, завершившейся 1 июня рабочей недели, число нефтяных буровых установок в США выросло на две штуки, или на 0,2% — до 861 единицы. А общее количество нефтегазовых буровых установок увеличилось в годовом выражении на 144 штуки, или в 1,2 раза.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 62,5930 рубля. По отношению к последней сделке 7 июня доллар вырос на 17,55 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 78 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 5,85 копейки и составил 73,6985 рубля. К официальному курсу евро вырос на 63 копейки.