Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти

Нефть дешевеет сегодня утром, так как инвесторы опасаются, что замедление роста мировой экономики может снизить спрос на «чёрное золото», свидетельствуют данные торгов.

В центре внимания мировых инвесторов находятся новые прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), опубликованные в понедельник. МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 3,5% и 3,6% соответственно. Пессимизму на рынках способствует и статистика из Китая, опубликованная днем ранее и свидетельствующая о замедлении роста второй по величине мировой экономики. Инвесторы опасаются, что это негативно отразится на спросе не нефть.

«Сложности, связанные с торговой войной, привели к снижению прогнозов по росту мировой экономики, а этому сопутствует снижение спроса на энергоносители», — приводит агентство «Рейтер» комментарий старшего рыночного аналитика «OANDA» Альфонсо Эспарсы.

Вместе с тем некоторую поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать вышедшие на прошлой неделе данные ОПЕК и МЭА о том, что ключевые мировые экспортеры нефти начинают сокращать производство.

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 66,5519 рубля. По отношению к последней сделке 21 января доллар увеличился на 16,19 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала почти на 19 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 11 копеек и составил 75,5598 рубля. К официальному курсу евро подрос на 1,19 копеек.